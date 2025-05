Brnabić ističe da je najvažnije da li je sud u Novom Sadu dobio informacije ko je sa BU planirao vojni puč

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da sve ono što smo slušali, da je borba za pravdu, vladavinu prava, jake institucije, lepšu i bolju Srbiju, u stvari se svelo na čisto politikanstvo i na nasilje.

Veliki broj fakulteta se vraća na nastavu. Fakulteti na Niškom univerzitetu doneli su odluku da se vraćaju. U Beogradu takođe. Međutim, na nekim se nastavlja i nasilje. Tako su na Bogoslovskom fakultetu napali su dekana prilikom izlazka iz fakulteta, vređali ga, dobacivali mu, napali ga kad je ušao u kola, nisu mu dali ni da se kreće.

- Nastavlja se sve ono što smo videli u poslednjih šest meseci. Dakle, oni su svu svoju borbu sveli na puko nasilje. Sve ono što smo slušali, da je borba za pravdu, vladavinu prava, jake institucije, lepšu i bolju Srbiju, u stvari se svelo na čisto politikanstvo i na nasilje. Na ucenjivanje za izbore, one iste izbore za koje su pet meseci pričali da nikako ne sme da ih bude, da nikako Aleksandar Vučić ne sme da ih raspiše. Sada je opet bilo sve, sve je bilo politika. Ali nasilje, ono što smo videli kao nasilje nad dekanom DIF-a u Novom Sadu, Patrikom Dridom, sada praktično vidimo, dobro, u mnogo manjem obimu, ali ih je svakako i brojčano mnogo manje, nasilje nad još jednim dekanom, dekanom bogoslovskog fakulteta na univerzitetu - kaže Brnabić za Pink.

- Malo im je bilo u Novom Sadu što su radili. Ali znate kako, kada bi profesori zaista želeli da pričaju i mnogi od njih danas ne žele da pričaju zato što ih je bukvalno sramota, i to oni profesori koji su na početku podržavali blokadere i podržavali blokade i mislili da je to nešto što je najlepše na svetu, kada bi danas želeli javno da pričaju ono što pričaju tajno, vi biste čuli da je situacija na tim fakultetima katastrofalna, da im se fizički preti, sa nekima od njih se blokaderi fizički obračunavaju, da nikakvo poštovanje, ali nikakvo poštovanje ne postoji prema profesorima, prema docentima, asistentima, dekanima. Dakle, to je bukvalno strahovlada i teror. Oni se fizički izbacuju sa fakulteta ti koji su im do juče bili najveći saveznici. I na kraju krajeva, moje pitanje je: a šta ste očekivali? A šta ste tačno očekivali? Kada ste podržavali blokade, kada ste podržavali da se nekim drugim studentima i svim građanima Srbije uskraćuju osnovna prava, pravo na obrazovanje, pravo na slobodu kretanja, a šta ste očekivali? U kom trenutku će se to takođe okrenuti protiv vas? I to je ono što se danas dešava. Dakle, to je teror na fakultetima.

Foto: Printscreen/Pink

- Apsolutno, fizički linčuju svakoga ko ne misli kao oni. To je strahovlada, konačno i veći deo opozicije, svih onih što su bili bivša vlast do 2012. godine, svi ovi DOS-ovci. I oni se fizički plaše od blokadera i na kraju krajeva, u velikoj meri primaju naredbe od njih. Ali dobro, utoliko je važnije da se svi mi zajedno suprotstavimo tome i takvoj Srbiji. Kao što smo čuli na kraju krajeva i od onog Škora, njihova namera je, dobro, hajde sada u stvari malo da spustimo loptu, da zavaramo mi, građane Srbije, da smo u stvari ipak dobri. Ako su svi videli da smo i zaista neki od njih teroristi, veći deo samo siledžije, onako baš, bezobrazni, bahati siledžije i nasilnici. Ali onda, kada dođemo na vlast, onda ćemo da ih ubijamo, vešamo, trpamo u logore itd. E to bi bila takva Srbija.

- I opet, dobro je što je sve više ljudi svakoga dana na strani normalne, pristojne Srbije, čak i od onih ljudi, hoću to da ponovim, čak i od onih ljudi koji su na početku podržavali blokade, profesora koji su bili uz blokadere, danas su videli kakvu su grešku napravili, sada koliko je to popravljivo i koliko će nam godina trebati da to sve popravimo, to je drugo pitanje. Ali opet, ja sam kao i predsednik Aleksandar Vučić, od početka smo pričali, znate šta, na kraju će na nama ostati to da vraćamo autoritet učitelja, nastavnika, profesora, da vraćamo u stvari njihovu ulogu u ovom društvu, koju su na kraju krajeva u potpunosti sami pomnožili sa nula.

O odluci Apelacionog suda u Novom Sadu

Brnabić je komentarisala i odluku apelacionog suda kojom su pušteni svi osumnjičeni za organizovanje državnog udara, 15. marta.

- Kao sramotnu. Kao sramotnu, kao neshvatljivu ili teško shvatljivu i kao ogromnu nepravdu. Nepravdu prema, ne prema vlasti, nego prema svim građanima Srbije. To je pravda. Zato što nisu oni želeli da se obračunavaju sa vlašću. Oni su želeli da se obračunavaju sa Srbijom. Oni su pozivali na početak građanskog rata. Oni su pozivali na izazivanje građanskog rata. Građanskog rata u kome nije važno ko su žrtve i nije važno koliko je žrtava. Oni su planirali početak građanskog rata. Dakle, ovo je nepravda prema Srbiji, nepravda prema svim građanima Srbije, kako god oni politički razmišljali. Zato što, ukoliko bi ta teroristička organizacija uspela u svojoj nameri, u građanskom ratu se ne pita za koga navija i ko je ko. Ne zna koja je politička opcija, nego se ubija kako stigne, nažalost. To su oni planirali. I sada su pušteni. I još jedan pokazatelj da su to planirali i da znaju šta su radili je to što je polovina te terorističke organizacije odmah pobegla u Hrvatsku i dan danas je u Hrvatskoj. Da nisu ništa planirali suprotno Ustavu, zakonima Republike Srbije, suprotno osnovnim demokratskim vrednostima, pa bi se vratili i ovde branili.

Foto: Printscreen/Pink

Brnabić je rekla i da je zanima da li su pre nego što su ih pustili, pitali i dobili sve informacije o tome ko je sa Beogradskog univerziteta planirao vojni puč.

- Ne mogu da pričam o tome, nije moj deo posla, svakako nisam pravnik i ne razumem se pa da se ne pretvaram da se bilo kako razumem u to. Mene ovako opet kao laika i opet ne sa pozicije predsednice Narodne skupštine, već sa pozicije običnog građanina Republike Srbije, u stvari pravo da vam kažem, najviše zanima da li su pre nego što su ih pustili, pitali i dobili sve informacije o tome ko je sa Beogradskog univerziteta planirao vojni puč. Zato što ako nisu i ako su ih pustili bez te jedne od najvažnijih informacija za mene, a to je ono gde smo čuli Mariju Vasić koja kaže ja imam informacije, Beogradski univerzitet je u kontaktu sa vojskom Srbije, oni će izaći na ulice 15. marta. Dakle, da li ste prikupili sve relevantne informacije, da li će se istraga po tom pitanju sprovoditi, da li ćemo videti neka privođenja ili ćemo videti objašnjenje koje dugujete svi zajedno sada, i tužilaštvo, i apelacija, i ti teroristi, svi zajedno i Beogradski univerzitet. Dajte nam informacije, dugujete građanima da znamo da li ste saznali ko je planirao sa Beogradskog univerziteta vojni puč i šta ćete učiniti tim povodom. Ako niste, ako nemate te informacije, ako niste ni postavili to pitanje, e onda dajte da vidimo za koga vi radite, kao tužioci, kao sudije, pošto ne radite za ovu zemlju. Za koga radite?

Brnabić je komentarisala i to što niko još nije odgovarao za nasilje koje su blokaderi izazvali u Nišu, Novom Sadu... Niko nije odgovarao za napad na dekana Drida, na Jerkana, kao i kada su gađali žene kamenicama.

- To je zato što i dalje imate percepciju da će oni pobediti, da će pobediti ta Srbija u kojoj postoji kvazi samozvana elita kojima je sve dozvoljeno i koji su iznad ustava Republike Srbije i svih zakona Republike Srbije i da postojimo svi mi ostali kojima ništa nije dozvoljeno i koji nemaju nikakva prava. To bi takva Srbija bila. Još jednom da se vratim, da oni pobede kojim slučajem, ali nikada neće pobediti zato što je Srbija slobodarska, u takvom društvu bismo mi živeli.

- Daću vam primer iz ličnog života. Među mnogima od njih koji toliko ne veruju u pravosuđe da kako otvorim usta oni nas tuže. Juče sam imala ročište sa Mikitićem. I sada u sred dana, dakle u 10 časova ujutru, ja pomerim sve svoje sastanke, rasporedim tako da imam neke ranije ujutru, neke ostanem kasnije popodne da bih ispoštovala sud, da bih ispoštovala sve institucije Republike Srbije, da se ne pozivam ni na kakav poslanički imunitet. Ništa, na kraju krajeva to je neki primer koji nam je dao i predsednik Aleksandar Vučić još kad je bio predsednik Srpske napredne stranke i to je ono što se mi u Srpskoj naprednoj stranci tog načela se držimo. Dakle, ne pozivam se na imunitet, odložim svoje sastanke i sve svoje obaveze, odem na sud i zamislite, gospodin Mikitić se nije pojavio. A nije se ni javio. E to je krajnje nepoštovanje svih institucija. Čak i kada oni podnesu prijavu, oni su iznad svega ili tako misle. Dakle, i kada pričamo opet o dijalogu u društvu, mi moramo prvo da zaista svaki dan ponavljamo da je Srbija zemlja u kojoj su svi jednaki i imaju ista prava. Znate, ne postoji nikakav bogom dani rektor koji je iznad ustava i zakona Republike Srbije. Eto tako, zato što oni misle da je to moguće i da je to ispravno. Kao ni bilo ko od njih. U svakom slučaju, vraćamo se na to da postoje snimci, svi akti nasilja u poslednjih šest meseci su zabeleženi i ja sam u potpunosti sigurna da će svi odgovarati i da će vladavina prava u Srbiji na kraju svakako dati rezultate.

O zahtevima blokadera za pomilovanje nasilnika

- Pa za pomilovanje je nadležna samo jedna institucija, isto ona nenadležna predmetna institucija koja je jedina nadležna i za odluku o vanrednim parlamentarnim izborima, a to je predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić. Ja zaista čisto sumnjam da će on izaći u susret bilo kakvim takvim zahtevima, a i dve stvari koje su mi zanimljive, koje želim da ponovim, a koje je on rekao na našem skupu Nedamo Srbiju u Nišu. Ne interesuje me šta imate da kažete i želim da slušam normalne i pristojne ljude. I na kraju krajeva, i kada su dali onaj potpuno nepismeni zahtev za vanredne parlamentarne izbore, nepotpisan, bez matičnih brojeva, sa imenima koja su se ponavljala, rekao je da je dobio važne inicijative, deca sa Golije su mi tražile nekim putevima. Tako da je to jasna poruka svim građanima Republike Srbije da se predsednik vraća u potpunosti svojim svakodnevnim obavezama i u potpunosti samo borbi za napredak Srbije, da nema više zamajavanja sa njihovim zahtevima, a institucije, sve institucije moraju da rade svoj posao i to je posao nadležnih institucija. Provode nasilje, sve je u redu, odgovaraćete kad tad.

O poruci Trampa

Odlikovana Klaudija Teni prenela je juče od predsednika Trampa, ne samo predsedniku Vučiću, ali i građanima Srbije, da voli Srbiju i da očekuje da dođe.

- Znate šta niste mogli nikako da vidite u ovim tajkunskim, ovim medijima što vole sebe da zovu objektivni, profesionalni? Nikako niste mogli da vidite tu poruku Klaudije Teni koja je rekla, sedim juče u restoranu u Beogradu, uživam, obožavam vašu zemlju, obožavam vaš grad, zvoni mi telefon, ja se javim, zove predsednik Tramp. I kao, e, obožavam Srbiju. Sada, to je za mene bila stvarno jedna od ključnih poruka juče i generalno. I opet, da imate nekoga ko praktično vodi srpski kokus u američkom kongresu, a da je na dnevnoj vezi sa predsednikom Trampom, je toliko velika stvar i toliko ohrabrujuća za našu zemlju, e, vidite, takve stvari ne možete pročitati tamo, zato što im to ruši, Sneška, to im ruši. Dakle, to im se ne uklapa u tu sliku užasnog Vučića koga niko ne voli, niko ga ne ceni, niko ga ne poštuje.

- Onda vidite da ga svi, mislim, svi svetski lideri iz istoka i iz zapada, pre svega cene i poštuju.