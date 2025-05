"Prva stvar treba neko da zakatanči one TOI TOI toalete, da ne mogu da idu, vežu lancima i zakače katancem. Nakon toga, stane deset hiljada ljudi u Kneza Miloša i deset hiljada ljudi na Trg Nikole Pašića. Ne može danas hrana da se doveze.", izjavio je Srđan Milivojević.

"Nisam videla ovo. Vidite šta su Srđanu Milivojeviću osnovne vrednosti u životu - toalet i hrana. To vam je to. Tu se završava svako bivstvovanje i svaka politika. Toalet i hrana, uzmite ljudima i uzeli ste im sve. A neke ideje, a neke emocije, a nešto za šta ćete da živite, to nema veze. Toalet i hrana i ubili ste ga.", rekla je, pa dodala: