Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da će biti najveće povećanje penzija do sada kao i da će biti povećanje minimalne zarade od 457 evra, na 550 do 1. januara.

- Penzije će da rastu, i to ozbiljno i mnogo sam srećan zbog penzionera. Neće penzije da rastu ni 1 ni 2 posto. Bez obzira na sve štetne posledice. Da nije bilo ovih posledica, rasle bi dvocifreno. Ovako se nadam da će biti 7,8,9 odsto, ali će svakako biti povećanje, na najveće povećanje penzija koje smo imali - kaže Vučić.

- Mada neki poslodavci primoravaju posebno u manjim sredinama da vrate deo i od minimalca jer nisu u stanju ono što je država odredila kao minimalac. Mi sada želimo da podignemo minimalac, on je sada 457 evra, na 550 do 1. januara. Želimo da pomognemo dodatno za najusiromašnije radnike, a to su obično ljudi na građevini, i ljudi u čišćenju, 6 hiljada u državnom, 89 hiljada u privatnom sektoru, da njima najviše pomognemo, da njima već od 1. oktobra minilamac bude 500 evra, a od 1. januara 550 evra - kaže Vučić.