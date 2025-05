To je izgleda rezultat Stojakovićevog aktivizma: on je vikao najglasnije, i prvi je dobio stipendiju. A oni koji su ostali zaglavljeni u blokiranim amfiteatrima? Njima ostaje da Lazaru gledaju u leđa, dok im iz aviona za Berlin maše rukom s Roleksom! I da se bore bez njega - a uskoro i bez mnogih sličnih njemu (čitaj bogatih) koji će se s prvim znacima leta otisnuti na daleke destinacije, i obavezno sa VIP plaža tvitovati o pumpanju i zahtevima.

Ako ste propustili vest dana - Lazar Stojaković je na Instagramu objavio da odlazi na praksu u Berlin, u kompaniju Deutsch Bahn (Dojč Ban), narednih šest meseci. U svojoj objavi zahvaljuje se Nemačkoj ambasadi, raduje se što ide u Berlin i to pod pokroviteljstvom fondacije koja nosi ime Zorana Đinđića - čoveka koji je ostao i borio se za reforme iznutra, ne iz daljine.

Kaže Lazar Roleks da "odlazak ne znači odustajanje". Naravno da znači. Nije Stojaković odustao od sebe, odustao je od Beograda, od studenata koji ostaju da popravljaju obo što su blokaderi pokvarili - a on se "daljinski" i dalje bori. Možda će Roleks Stojaković organizovati neke Zoom proteste iz Berlina?!

Naravno, nije sporno - mladi ljudi i treba da idu, uče, stiču znanja. Ali jeste sporno ako to dolazi nakon što si stotine hiljada drugih studenata ostavio da čiste nered koji si itekako pomagao da se napravi. Jer ostaviti haos za sobom i pobeći sa pozamašnom stipendijom, pozivajući se pri tom na „studentsku borbu“ kao da si i dalje deo nje - nije ništa drugo do licemerje.

Teško je ne postaviti pitanje - da li su njegove kolege blokaderi znali da njihov predvodnik planira da ih pozdravi sa aerodroma, sa kartom u jednom pravcu i praksom u korporativnom okruženju? Ili je to znao samo mali broj kolega, sličnih njemu - onih bogataških koji upravo planiraju isto što i Lazar Roleks?

I dok je njima ova "borba" bila usputna stanica, jedan stepenik do biografije koja sada uključuje i diplomatske koktele, studenti u Srbiji pitaju se da li će uopšte više studirati, izaći na ispite, imati predavanja, vežbe...? Lazar Roleks Stojaković tih problema više nema. On će u Berlinu učiti o upravljanju projektima. Što je pomalo i simbolično - Lazar Stojaković je jedan od onih koji su upravljali blokadama i protestima studenata. I sve je to izgleda bila priprema za Nemačku.