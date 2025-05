- Jednaki ste i vi i oni. Vreme ja da to dođe do svog završnog čina i da ovo leto iskoristite za nadoknađivanje. Veliki izazov za sve vas. Biće readaptacija. Bilo bi dobro da ovo vremena što će da prođe dok svi fakulteti ne krenu, da se adaptirate - ističe Vuk Stanković.

- Mi ćemo reagovati tako što ćemo odobriti onlajn nastavu. Ja ne bih da komentarišem rektora Đokića, a javnost neka suda. Da li ima ili nema političke ambicije, to on zna. da je prihvatio ono što mu je premijer Macut nudio, vi biste već imali mesec dana nastave. Sad je prioritet obnova nastave - kaže ministar.

- Mislim da tu štetu treba da nadoknade oni koji su to pustili, dekani. Plenume nemate ni u zakonu, ni u statutima. Blokade su oblik unutrašnjeg podrivanja institucija. Sada štetu oni koji su saodgovorni neka rešavaju. Neka gurnu ruku sebi u džep, očiste, srede. Mogli bi ovi blokaderi nekim samodoprinosom to da reše. Taj neko ko je to dopustio i ko je odobravao, neka sredi. To je pravda, nije nikakva osveta. Vrlo jednostavan princip.