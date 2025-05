- Tačno je, nema tu nikakvog skrivanja. Koleginica dekanka FPN je napustila sastanak. To je prosto bio njen izbor, ja nju potpuno razumem i podržavam, ali je prosto situacija takva da mi razgovaramo, ti razgovori su malo bučniji, ne moramo mi svi da mislimo isto, i ne treba, ali mora svako da iznese - i dekani koji nisu svi jedinstveni i predstavnici studenata - da iznesu svoje mišljenje. Ona su vrlo često suprotna ali sve je to u cilju da nađemo rešenje za ovu krizu, ono što je do nas - kazao je Radovanović.

- Mnogi od ovih dekana su bili logistička podrška studentima blokaderima, a sada se došlo u poziciju da su studenti sa apetitima obavljajući posao za one koji stoje iza njih, okrenuli leđa profesorima. To su oni radikalni studenti kojima je ovo postala politička aktivnost. No, rektor i dekani hoće da operu ruke od ogromne štete koja je naneta fakultetima i izađu iz blokada, a nezakonite plenume to ne zanima, kao ni nezavidna situacija rektora i dekana, ali i činjenica da ova situacija mora da se okonča. Oni samo gledaju svoje intrerese i ne zanima ih niko drugi, pa ni rektor i dekani koji su ih do juče podržavali i stajali iza njih. A kako ne može i jare i pare, dolazi do razlaza studenata i rektora i dekana i tek će da se zaoštrava ta situacija - smatra Petričković.