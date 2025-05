- Meni je jasno zašto oni ne reaguju ili povremeno tek neko blago saopštenje objave...Naime, treba imati u vidu da za one što su nas bombardovali 1999. rat nije završen, završeno je samo bombardovanje a rat će za njih biti gotov tek kada proteraju sve Srbe sa teritorije KiM i Srbija prizna Kosovo. A kako se to nikada neće desiti, dopuštaju da Priština ovo radi. Jasno je da zato ovo radi, jer Kurti ne bi ništa mogao sam da to nije želja njihovih mentora - zaključio je Anđelković za Kurir.