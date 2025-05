Ministar Dejan Vuk Stanković je rekao da će odobriti onlajn nastavu, ali i da je rektor prihvatio poziv premijera Đura Macuta, nastava bi otpočela još pre mesec dana.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić uputio je Ministarstvu prosvete molbu da se odobri izvođenje onlajn nastave za određene studijske programe. U dopisu navodi da bi prelazak na onlajn model omogućio studentima da nadoknade propušteno i da "predloženi model ne bi uticao na kvalitet održane nastave i omogućio bi studentima ispunjavanje predispitnih obaveza, kao i regularno polaganje ispita u ispitnim rokovima".

Ministar Dejan Vuk Stanković je rekao da će odobriti onlajn nastavu, ali i da je rektor prihvatio poziv premijera Đura Macuta, nastava bi otpočela još pre mesec dana.

Da li će ova promena uroditi plodom kako je to i zamišljeno analizirali su gosti "Usijanja" na Kurir televiziji prof. dr Milan Petričković, sa Fakulteta političkih nauka, prof. Predrag Marković, istoričar i Aleksandar Jerković, Nema nazad - Iza je Srbija.

Petričković je dao komentar na potez rektora Đokića i da li je to pozitivan pomak:

- Za mene ovde ima dosta nepoznanica. Jedno od elementarnih pitanja koje postavljam je kako se nakon sedam meseci prepoznalo ono što je trebalo od samog početka, a tiče se nadležnosti, sa kim treba pregovarati, ko treba da bude subjektivni faktor koji donosi zajedničke odluke. Da li su to ministarstva, da li je to onaj poziv predsednika koji je bio proglašen nenadležnim, mislim na sve faktori koji su mogli da daju doprinos u ovih sedam meseci. Međutim, izgleda da ne usvajaju svi, ne stiču svi znanje u isto vreme. Dobro je što se kreće od mrtve tačke i što je došlo do pokušaja vraćenja u normalu. Ja dobijam određene informacija da je u ovo uključen mrežni sistem, da postoji dejstvo obevaštajnih službi, da postoji i među nastavnim osobljem oni koji učestvuju u nevladinim organizacijama, a svaki takav pogled organizovanja koji ide preko fakulteta je nezakonit.

Marković je analizirao da li je pismo rektora poslato ministarstvu prosvete pozitivan korak:

- Sigurno da jeste, međutim postoji jedan dublji problem. Ne znamo koliko ima pripadnika plenuma koji fizički blokiraju fakultete, ali mnogi fakulteti su uveli onlajn nastavu koja nije dobro posećena, pa je došlo do neobičnog procesa, do urušavanja svih autoriteta, pa čak i države. Neki su odavno krenuli, razni fakulteti i nije posećenost velika. Ovo je fenomen koji je komplikovan za rešiti. Pored problema ovih koji fizički blokiraju fakultete, imamo i problem zbog čega više studenata ne želi da uči putem onlajn nastave. Nema dovoljno studenata. Gde je ta većina? To je veliki problem i studenti su univerzitet izručili na milost i nemilost državi.

Jerković se osvrnuo na delotvornost onlajn modela nastave:

- Ja ovo vidim kao ponudu za mirno povlačenje blokadera. Što se tiče manjeg odaziva studenata za onlajn nastavu, to vam je kao da ne spremate kuću sedam meseci i napravi se toliki haos da vi jednostavno nemate želju da počnete, izgubili ste radne navike, a ima toliko toga da se uradi u kratkom vremenu, pa se hvatate za glavu. Mislim da je to psihološki problem mnogih studenata koji ne podržavaju blokade. Niko ne želi da čisti kuću u kojoj se rusvaj pravio sedam meseci. To će biti najveći izazov za profesore, moraju da uvedu studente u taj studentski režim učenja i disciplinu. Kada pričamo o ovoj ponudi, čini mi se da je to rešenje ponuđeno blokaderima, jedna izlazna strategija u kojoj niko neće izgubiti obraz.

Jerković smatra da je greška da se na silu spašava godina:

- Šteta je napravljena, pa se postavlja pitanje koliko će se ona umanjiti. Onlajn nastava definitivno jeste prelazno rešenje i put ka normalizaciji, a koliko će to zaživeti u praksi je pitanje od milion dolara. Međutim, problem je, ako posmatrate vođe blokadera, vidimo da oni prave haos i kada im ponudite rešenje i to će biti veliki problem. Imaju agendu po kojoj rade, njihov cilj je opstrukcija sistema. Ako pogledate razmere štete, videćete koliko su velike, a tu treba dodati i posledice koje su u godinama ispred nas. Dakle, neke struke možete da naučite, neke lekcije možete da preskočite, ali kako bi se bavili mehanikom sistema ako niste položili matematiku dva. To će biti veliki problem. Mislim da je greška na silu spašavati godinu. Trebalo je držati se od samog početka slova zakona. Godina je izgubljena, hajmo ispočetka, to je moglo da bude rešenje.

