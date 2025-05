Dodaje da je prosečna inflacija 3,5 do 4 odsto, a ovo se nikada nije desilo u istoriji Srbije.

"Kada govorimo o minimalnim zaradama, pre samo 12 godina je minimalac bio 15.700 dinara. Mi ćemo do 2027. godine imati prosečnu zaradu u Srbiji 1.400 evra. Ovo je put do prosečne zarade", ukazao je ministar.

"Mi smo smanjili projekcije rasta ekonomije na 3,5 odsto, a blokade i protesti su uticali na to. Imamo rekordno nisku zaposlenost, a to su sve neosporne cifre. Mi pričamo kako da otvorimo neki novi put, vrtić, školu, stabilno snabdevanje gasom, nova radna mesta, investicije... Naša politika je ta koja se zasniva na onome što je važno građanima države. A kada to poredimo sa onima koji imaju samo reči mržnje...", kazao je.