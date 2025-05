- Prema Požegi smo put uradili, do Valjeva auto-put, brza saobraćajnica... U koje god mesto da odem, naučili su da kad postoji problem, kažu ovo je specifično mesto. Kažu ne razumeš ti to, ovo mora da bude drugačije. Ovo ste stvarno napravili da bude drugačije, ponosan sam na vas. Ovo zemljište, ceo plac, izgleda veličanstveno.

- To je 17 kilometara i to nam je najvažniji put za rekonstrukciju ovde. Kada to uradimo, onda od tih velikih putnih pravaca nemamo više ništa. Nije ovo za nas samo važan objekat i važno mesto. Ovo je nešto što izdržava više porodica. Ovo je nešto gde će neki ljudi da se zaposle - rekao je Vučić i dodao da će u njemu da bude zaposleno bar 50 ljudi.