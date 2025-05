"Biće to u redu na kraju. Mnogo smo vremena izgubili. Malo dete kad propusti tri dana u školi je problem, ne može da se nadoknadi. Deca imaju pravo da budu neodgovorna, ali profesori nemaju pravo. Ni mi nemamo pravo. Sve će više biti potrebno znanje, a sve manje diplome. Sve može da se vidi na delu, ljude sve više to zanima. Prozivali su za diplome sve moguće, mene nisu mogli nikada. Ali ja ne mislim da je to suština", rekao je Vučić i dodao da je podneto 104 dopisa od studenata Medicinskog fakulteta u Beogradu da hoće da pređu na VMA, a da država to ne može da im omogući jer nisu kadeti.