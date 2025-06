"Godinama unazad slušamo priče o nekakvom padu našeg rejtinga. I to uglavnom pred izbore. Svaki put se ispostavilo da je to notorna laž, ali to dežurnim lažovima nije smetalo da i dalje lažu. Srećem se sa dosta ljudi u celoj Srbiji i njih zanimaju još veće plate, penzije, novi putevi i fabrike, ali i kad će blokaderi prestati da maltretiraju čitavu državu", ovako za Kurir u Intervjuu nedelje govori Darko Glišić, ministar za javna ulaganja u Vladi Srbije i predsednik Izvršnog odbora SNS, o spekulacijama pojedinaca da vlast ne želi vanredne izbore zbog navodnog pada svog rejtinga.