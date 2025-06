- Ovo je jedini rezultat blokada: desetine hiljada ljudi ne mogu da stignu svojim kućama, desetine hiljada ljudi ne mogu da se kreću slobodno, desetine hiljada ljudi trpi zbog bahatosti i samovolje onih koji su sebi dali sva prava koja su drugima uskratili. Koliko je umorne, nervozne i uplakane dece u ovim kolima zato što je neko odlučio da blokira mostove? Ova slika pokazuje koliko je blokaderima stalo do građana ove zemlje, do dostojanstvenog života, do prava i pravde. Sramota - napisala je ona na mreži Iks.