Kada uzmete u obzir da je studenata na budžetu 99.900 i nešto, dakle 100.000 dece mladih ljudi je na budžetu, i da ne kažete da je sve to direktno za te studente, izračunaćete da oko 4.000 evra mi plaćamo po studentu. Naravno da troškovi fakulteta sa svim plaćanjem profesora i svih ostalih nisu ni približno koliko država plaća. Mi plaćamo uspeh onih koji uče" , rekao je predsednik.

On je naglasio da će to morati da se menja.

"Neće to biti lak proces, neće biti ni jednostavan, neće biti ni kratak. Daću sve od sebe da do kraja svog mandata, to je još ne pune dve godine, godina i po dana, da pokušamo da promenimo svoje navike, da pokušamo da razumemo da mi moramo da budemo drugačiji, da mora da se poštuje rad, da odustanemo od anarho-liberalnih ideja, ideja socijalističkog samoupravljanja, u kojem neko samo zato što je tako zamislio ima pravo da traži šta hoće i da pri tome oduzima prava drugima", rekao je Vučić i dodao: