Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas studentima koji žele da uče da će bezbedno ući na fakultet i da ne sumnjaju u to.

- Da dopustimo stvari koje su se dešavale u Austriji i Nemačkoj od 31. do 38... Već smo mnogo toga dopustili. I s pravom se sve češće čuje kritika ljudi - kad ćete već jednom da pokažete da je država država. Moj odgovor je da dobro znam šta je država, ali da uvek merimo i gledamo na koj način da sačuvamo svu našu decu. To da oni mogu da studiraju, a vi ne možete, taj film neće gledati da su još toliki. Ni oni, ni nastavnici koji su ih podržavali - kaže Vučić, odgovarajući na pitanje studenta Vladimira Balaća kako će oni pod ovim uslovima ulaziti na fakultete kada krene ispitni rok.

- Ako su neki bili spremni da jaslice, vrtiće i škole pretvore u političke komesarijate, onda mi moramo dobro da razmislimo gde nam je budućnost. Moramo da nagradimo one koji su bili spremni da rade sve vreme, i mi već radimo na tome kako da njih nagradimo i finansijski i na svaki drugi način. Moja molba za vas je da to ne činite - dodaje on.