- Policija je intervenisala. Pozvala je na kraju državne organe i policiju da intervenišu u blokiranom fakultetu, gde samo blokaderi puštaju one koji hoće. Naravno, državni organi su došli, završili posao i to je to, kao i uvek. Znači, sada nema problema kada se oni između sebe posvađaju da interveniše policija, a kada studenti pokušaju da uđu na fakultet... To je jedan veliki problem za nas. Ne znam zaista šta se tačno tu događa, ali neću da ulazim u detalje, ali to za nas je jedan veliki, rekao bih, ogroman problem.

- To je moje pitanje. To su velike i to su ogromne stvari. Ja mislim da su to strašno važne, strašno bitne stvari i sa tim ćemo tek da imamo problema. I zato je potrebno, rekao bih, revizija i rekonstrukcija celog sistema. Mi moramo da razmislimo šta ćemo da činimo i šta ćemo da radimo. On je uradio nešto mnogo gore od udarca, koliko sam ja čuo. Povukao za nos ili za uvo, nemojte me držati za reč, profesorku. Dakle, nije namera da povrediš nekoga fizički, već da ga poniziš. To je problem sa kojim ćemo se svakako tek suočavati, zaključio je Vučić.