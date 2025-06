Marinika Tepić ima dokumenta francuske policije?! Zna z a drogu nađenu na Tahitiju, i to kako je rekla - paketići droge bili su sa Vučićevim likom?!

Zna se da je dosad Marinika uvek pričala istinu, Znaju to kokoške iz Morovića.

"On je jurio moje dete u nekom klubu, ne znam gde, zajedno sa drugim svojim kolegama. Toliko smo u dobrim odnosima. Vidite, nikada vam čak ovo ne bih ni rekao. Vidite s kakvim budalama mi imamo posla, sa kakvim probisvetom političkim. Ja tog čoveka nikad u životu nisam ni čuo, ni video, niti bilo što drugo. I molim tužilaštvo da to pokrene. Znači četiri godine stoji predmet? Dajte, molim vas, to pokrenite", rekao je Vučić tokom sastanka sa studentima koji hoće da uče u Predsedništvu.