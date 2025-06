Najstarija škola u Vranju, koja je i simbol grada, za desetak dana kreće u novi život posle 65 godina i biće najmodernija škola u Pčinjskom okrugu, kazao je ministar za javna ulaganja

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić obišao je danas Osnovnu školu "Dositej Obradović" u Vranju i potpisao ugovor za izvođenje radova na kompletnoj rekonstrukciji te škole i izgradnji nove fiskulturne sale, vredne 583 miliona dinara!

Radovi na rekonstrukciji najstarije osnovne škole u Vranju "Dositej Obradović" počeće za desetak dana, rekao je u Vranju ministar za javna ulaganja Darko Glišić.

Ugovor o izvođenju građevinskih radova na obnovi i unapređenju projekta sanacije objekta OŠ „Dositej Obradović“ potpisan je u ponedeljak u Vranju. Ugovor su potpisali ministar za javna ulaganja Darko Glišić i gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković. Potpisivanju ugovora prisustvovala je direktorka škole, ali i predstavnici Saveta roditelja.

Najmodernija u Pčinjskom okrugu

- Nek nam je sa srećom i vidimo se brzo na početku radova. Roditeljima jedno veliko izvinjenje što nije moglo ranije, ali znate kako kad se rade ozbiljni poslovi onda ima puno tih predradnji koje su neophodne. Oni koji nikad ništa u životu nisu uradili oni misle da to je"ja usnim noćas i ujutro se probudim i to kreće". To nije baš tako vi ste ozbiljni ljudi i hvala vam na razumevanju. Škola koju radimo vredi 583 miliona dinara plus deo novca koji će grad da izdvoji za parterno uređenje biće ne jedna od, nego najmodernija u Pčinjskom okrugu - kazao je Glišić i dodao:

- Novih hiljadu kvadrata će se dograditi biće jedna fiskulturna sala koja će da ima karakteristiku jedne mini sportske halice, jer će da ima montažne tribine i biće to nešto zaista najsavremenije najmodernije i najsigurnije, ali da bi bilo i najsavremenije najmodernije i najsigurnije moralo je dosta da se radi da se sve to pripremi i da dođemo u fazu da uđemo u tender. Onda nemojte da zamerite malo se onda izvođači žale jedni na druge pa smo tu izgubili dva meseca, ali nije bitno, važno je da najstarija škola u Vranju jedan rekao bih od simbola Vranja za desetak dana kreće u svoj novi život posle 65 godina i veoma sam srećan zbog toga što smo to uspeli da dovedemo u tu finalnu fazu. I ne samo vaša deca već generacije koje budu dolazile i deca vaše dece nadam se će u nekim godinam koje budu dolazile moći da kažu da je eto nešto najlepše što ima Vranje što zaista pruža sve uslove da nastava bude najkvalitetnija moguća!

Glišić se zahvalio gradonačelniku Vranja, direktorki škole s kojima je imao nekoliko sastanaka.

- Puno toga se rešavalo u hodu bilo je ne, lakih stvari, ali smo evo došli do onoga do čega smo želeli, da počnemo da radimo tu školu i da je drugi više ne zloupotrebljavaju kao sredstvo nekih svojih političkoih igrarija jer to je valjda moda, a posebno mi je odvratno kad se neko sa decom igra i decu koristi u političke svrhe. Mislim da su drugi imali mnogo prilika da tu školu rešavaju ranije. Bila je ona i sa 50 godina dovoljno stara i zrela za rekonstrukciju i sa 40, 45 godina je bila dovoljno u problemu da je trebalo da se interveniše, ali niko se nije setio. Tad se nisu setili, mi zloupotrebljavali nismo, ali kad smo došli u priliku da to radimo radili smo gotovo godinu dana naporno i došli smo u ovu fazu da možemo da kažemo OŠ "Dositej Obradović" kreće - naveo je ministar Glišić.

On je rekao da obično ove ugovore potpisuje u Beogradu.

- Ali sam hteo posebniu pažnju da pokažem prema vama i zahvalnost za vaše razumevanje. Došao sam u Vranje da to baš ovde uradimo i da obiđemo školu i da vam eto tim gestom pokažem koliko mi je značajno što to radimo i što taj posao kreće. Ima još jedna stvar ja se nikad ovako lepo nisam obukao nji za jedno potpisivanje - rekao je na kraju Glišić čime je nasmejao prisutne.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković poželeo je srdačnu dobrodošlicu ministru Glišiću i njegovim saradnicima izražavajući zadovoljstvo što se ugovor o rekonstrukciji škole potpisuje u Vranju.

- Da bi smo došli do ovog momenta bio je mukotrpan rad od rešavanja imovinskih problema, preparcelacije, upisa u katastar rešavanja svih onih dozvola koje su neophodne da bi se uopšte došlo do građevinske dozvole. Moram da istaknem još jednu stvar razumevanje roditelja i roditeljskog saveta na uslove koje su imali do tada, ali su shvatili da zaista mi sve činimo da se što pre dođe do realizacije. Obaveza lokalne samouprave je 48 miliona dinara plus PDV koje se odnosi pre svega na parterno uređenje, javnu rasvetu, ogradni zid i izgradnju kotlarnice. Tako da ćemo mi u budžetu za 2026. predvideti sredstva da se i to realizuje sinhrono sa izvođenjem radova na samom objektu - kazao je Milenović.

Ministar Glišić je otkrio da je predsednik Aleksandar Vučić gotovo svake nedelje tražio informaciju o statusu škole i dokle je stiglo i to jeste bilo njegovo obećanje koje se kao i sva druga obećanja ispunilo.

- Planirano je da radovi na rekonstrukciji budu završeni za 540 dana, realno krajem 2026 godine. To činimo zbog nešto više od 700 mališana koji pohađaju ovu školu i 100 nastavnika ne malog broja nenastavnog osoblja u tom objektu i zaista sam presrećan zbog početka radova. Njima je potrebna bezbednost njima su potrebni uslovi kao što ih imaju u mnogim drugim gradovima u Srbiji gde

smo radili gde smo obnavljali - istakao je ministar Glišić.

U novu školsku godinu u septembru, učenici OŠ "Dositej Obradović" osnovci od 1. do 3. razreda kreću u OŠ „Vuk Karadžić“, dok će učenici od 4. do 8. razreda biti u Gimnaziji „Bora Stanković“, rečeno je na potpisivanju ugovora.

Ministar Glišić je sa osnovcima zaigrao fudbal na sportskom terenu škole braneći na golu penale koje su šutirali osnovci. Deca su bila iznenađena i zadovoljna ovim sportskim nadmetanjem, a Glišić je čestitao osnovcima koji su dali golove sportskim pozdravom.