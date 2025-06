- Danas sam stigla u Trgovište kamionom sa 9 tona pomoći , sa paketima punih hrane i sredstava za higijenu za naše najugroženije sugrađane. To je naš način da pokažemo da brinemo i da za nas ne postoji dalek kutak naše zemlje.

Dodatno me raduje što ljudi u Trgovištu koriste prilike koje država nudi, subvencije za samozapošljavanje i podsticaje za zapošljavanje teže zapošljivih kategorija. To je dokaz da ovde žive vredni, uporni i odlučni ljudi.

Najavila sam i novu meru podrške, a to je dodatnih 5.000 dinara mesečno po radniku, odnosno ukupno 18 miliona dinara državne podrške za zaposlene u ovoj opštini. Uz to, do 2026. očekuju nas i dva nova povećanja minimalne zarade.