Potpredsednica Skupštine Srbije i predsednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač izjavila je danas da ulazak u Evropsku uniju ostaje strateški cilj Srbije koja je, kako kaže, spremna za otvaranje Klastera 3 i navela da očekuje da će taj klaster biti otvoren do kraja godine.

Komentarišući izjavu predsednika Hrvatske Zorana Milanovića da se više nijedna zemlja neće priključiti EU u budućnosti, osim eventualno Crne Gore, Kovač je ocenila da je to prilično oštra izjava kada je, kako kaže, više nego sigurno da će Crna Gora ući u EU za nekoliko godina.

Ona je kazala da se kao članica delegacije Srbije trudi da ukaže predstavnicima PSSE na to da nije moment da tzv. Kosovo bude bilo čime nagrađeno.

- Predstavnici PSSE pokušavaju da nam ukažu da nisu ni na čijoj strani, da su objektivni, naravno svesni su toga da to što Aljbin Kurti radi nije dobro i da ne treba da se nagradi. Mi pokušavamo da im objasnimo da koji god status da dobiju, oni (Priština) će to objasniti kao da je veliki uspeh i da su dobili sledeći korak ka članstvu u Savetu Evrope - rekla je Kovač.

- Znamo da je to obaveza Prištine više od deset godina, ako sad pričamo i o pregovorima Beograda i Prištine i Briselskom sporazumu, a ništa nije urađeno po pitanju formiranja ZSO, uopšte ne treba da se razgovara na temu članstva u SE. Mislim da je to jako dobar argument zbog kojeg se to pitanje sada ne stavlja na dnevni red - rekla je Kovač.