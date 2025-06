"Dakle, mi ne razumemo da je posledica ovog kraha visokoškolskog obrazovanja i to da će doći do migracije mlade populacije ", rekao je Stanković.

"Kada vi dajete platu univerzitetskim radnicima ili kada dajete novac za materijalne troškove, vi koristite novac poreskih obveznika. Ne mogu ja nekome da dajem novac, ni ja ni Ministarstvo finansija pre svega, a da on ne radi, jer smo mi taj novac uzeli od ljudi koji su ga zaradili na tržištu. Mi univerzitetskim radnicima da isplaćujemo zarade za blokade? Pritom blokade ne prepoznaje Zakon o štrajku, one ne spadaju u oblik političkog protesta već spadaju u oblik unutrašnjog podrivanja institucije", rekao je Stanković.

Komentarišući jučerašnje obraćanje rektora Vladana Đokića na Pravnom fakultetu u Beogradu, Stanković je rekao da ne želi da tumači postupke Đokića, već da on, pošto ima javnu funkciju, treba da se obraća medijima i da daje odgovore na pitanja zašto nešto radi. Ukazao je da on ne deli studente i da se obraćao iz Pionirskog parka prilikom posete studentima koji žele da uče, a studenti koji blokiraju fakultete su ga napali juče dok je obavljao svoju redovnu ministarsku dužnost, a to je bio sastanak sa pokrajinskim sekretarom i dekanima novosadskog univerziteta.

"To se zove video terorizam. Oni su namerno krenuli ka mom automobilu sa ciljem da me isprovociraju na neku reakciju. Ja sam hteo što pre da napustim to mesto, ne zato što ih se plašim, nego da izbegnem bilo kakav incident", rekao je Stanković reagujući na snimke koji su se pojavili na društvenim mrežama na kojima je on.



Dodao je da on nije ministar koji hoće da ulazi u sukobe, već je ministar koji hoće da rešava probleme i da se mesec dana nije pojavljivao u medijima, jer se bavio prosvetnom diplomatijom. Naglasio je da da ima liberalno ekonomska uverenja i da u skladu sa tim uverenjima podržava predsednika Aleksandra Vučića koji želi da se pruži veća šansa i privatnim fakultetima i onim inostranim koji bi došli u Srbiju kroz neku vrstu vaučerizacije ili davanja studentima mogućnosti da izaberu gde žele da studiraju.