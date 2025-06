Ona je istakla i da su određeni mediji preneli te navode koji su doveli u sumnju njeno visoko obrazovanje i najavila da će pred nadležnim institucijama potražiti pravnu zaštitu, istovremeno ukazavši da olako plasiranje neproverenih navoda otvara pitanje odgovornosti nevladinih organizacija koje to čine.

"Zbog unapred preuzetih državnih obaveza u inostranstvu, nisam bila u prilici da ranije reagujem na navode koji su prethodnih dana izneti u medijima, a koji se tiču mog visokog obrazovanja. Odmah po povratku u Beograd, lično sam pokrenula proceduru za izdavanje zvaničnog uverenja o diplomiranju, kako bi se otklonile sve eventualne sumnje koje su se pojavile u javnosti. Naime, Udruženje za osnaživanje i razvoj građanki i građana “OsnaŽene” iznelo je tvrdnje da ne posedujem diplomu visokoškolske ustanove koju sam navela u zvaničnoj biografiji. Neistine koje su iznete zahtevaju jasan odgovor: obrazovanje koje sam stekla je nesporno, a ovu priliku koristim da to potvrdim javno dostupnim uverenjem", navela je ministarka.

Posebno zabrinjava, napominje, to što su ovakve netačne i neproverene tvrdnje našle put do brojnih medija.

" Najpre inicijativa, kasnije i organizacija nije samo borba za prava – bila je oslonac za hiljade žena koje su tražile pravdu i razumevanje. Više od osam hiljada majki dobilo je našu pomoć u ostvarivanju prava na obeštećenje na osnovu odluke Ustavnog suda Srbije. Zahvaljujući institucionalnom dijlogu i zajedničkom trudu, uspeli smo da podstaknemo donošenje posebnog zaključka Vlade koji se odnosi na majke dece sa invaliditetom, zatim da se izmeni uredba o kupovini prve nekretnine, kao i da se podigne starosna granica za pristup vantelesnoj oplodnji. Zalagali smo se i uspešno izborili za dostojanstvo i sigurnost žena koje su preduzetnice, ali i za roditelje koji godinama čekaju odgovore o sudbini svojih nestalih beba. Sve te promene nisu došle lako – bile su rezultat istrajnosti, solidarnosti i snage žena koje ne pristaju na ćutanje. To su konkretni rezultati koji govore o mom radu i zalaganju više nego bilo koji senzacionalistički naslov", navela je ona.

"Razumem nameru takvih reči, ali želim da kažem jasno i bez rezerve: u svakoj ozbiljnoj političkoj organizaciji, svaki pojedinac, bez obzira na poziciju, mora da bude spreman da radi sve – da sluša, da uči, da doprinosi, da priprema javne politike. Verujem da se poštovanje u politici ne dobija titulom, već radom. I ako me taj rad – dosledan, odgovoran i temeljan – u očima nekih diskvalifikuje, uverena sam da me u očima mnogih upravo to i preporučuje. Pojava olakog plasiranja neproverenih navoda otvara jedno ozbiljno i duboko pitanje – kolika je stvarna odgovornost nevladinih organizacija u javnom prostoru? U društvu koje teži istini, pravdi i poverenju u institucije, očekuje se da oni koji pretenduju na ulogu korektiva vlasti budu istovremeno i svesni težine sopstvene odgovornosti. Država ostaje otvoren i posvećen partner svim organizacijama koje dosledno, odgovorno i stručno rade u interesu građana, koje se ne kriju iza aktivizma, već ga žive kroz rezultate", poručila je ona.