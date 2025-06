Sedam meseci blokada na fakultetima pokazuju da rukovodstvo univerziteta nije uspelo da zaštiti pravo većine studenata na normalno obrazovanje, ocenjuju analitičari. Njihova popustljivost prema blokadama dovela je do gubitka poverenja i ozbiljnog pada autoriteta, što se jasno odražava u porukama nezadovoljnih studenata i nastavnog osoblja.

- Za svaku osudu je incident na Pravnom fakultetu. Sve vreme upozoravam da će do ovoga doći. Bojim se da ovo nije kraj, oni su toliko agresivni, da mislim da blokaderi mogu da odu i dalje. Imali smo prebijanje Patrika Drida, ovo prebijanje, ko zna šta još možemo očekivati. Mislim da je neophodna jaka državna intervencija - kaže Puzić.

On ima stav da je država postupila loše, pre svega dekani i rektori svih univerziteta, jer ovo što se dešava nema veze sa povredom autonomije univerziteta.

- Sada je konačno došao red da se interveniše. Pogledajte sled događaja, tolika količina javašluka na univerzitetima, da li igde na svetu postoji? Da li ste čuli da negde student uhvati profesorku za nos? Upozoravali smo sve vreme da će dolaziti do ovoga, ako država ne interveniše doći će do radikalizacije, mislim da može doći do težih telesnih povreda - kaže Puzić.