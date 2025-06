Opozicija i njihovi mediji danas su do grla u blatu sopstvene sramote, napravljene od silnih laži koje su svih ovih godina besramno fabrikovali! Toliko zagrizli u sponovanju i obmanjivanju javnosti da je čak i urednik Krika, Stevan Dojčinović morao da reaguje na ovu akruelnu lažnu aferu koju pokušava da progura Marinika Tepić!

Jer na to se svelo delovanje opozicije. Ali opasno je to delovanje, iako plasiraju laži, a Marinika Tepić juče je iznela najmonstruozniju laž do sada i dokazala se kao "čovek za prljave poslove" opozicije, uvek u trenucima kada je toj političkoj opciji potreban fitilj da zapali mase, stvori haos u državi, i da u tom haosu opozicija ustane iz pepela u kom se odavno valja!