Da Marinika Tepić ima mrvicu ljudske časti, danas bi sazvala konferenciju za medije i javno se zavetovala na ćutanje do kraja života, obrazlažući to svojom spoznajom da zbog urođene ili stečene mane za koju medicina nema leka (osim lobotomije) nije u stanju da izgovori istinu. Svaka reč koja izađe iz njenih usta bude presna laž, i ona eto, nema druge nego da prestane da govori. A kad bi opozicione stranke u Srbiji imale minimalnu predstavu o odgovornosti i osnovnim principima političkog života, ova Đilasova najbliža saradnica bila bi podvrgnuta potpunom brisanju iz javnog sećanja. Svi lideri opozicije ritualno bi u onoj fontanici ispred Predsedništva Srbije oprali ruke izgovarajući „Pu, Marinika!“, a Đilas bi doneo vezeni peškir koji bi Ponoš, Aleksić, Lazović, Milivojević i ostali dodavali jedan drugom.

Ovo, naravno, ne znači da je kokain Petrov, kao što nije bio ni Titov ni Principov, čijim su fotografijama dileri takođe označavali svoje pošiljke. Marinika i Šolakovi novinari specijalizovani za spinovanje i propagandu, znaju to, ali im nije smetalo da čitava 24 časa dok nisu razotkriveni, trube: „Na paketima narkotika Vučićeva slika, to je dokaz da je on vlasnik!“.