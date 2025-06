"Juče smo čuli da je Bisljimi otvarao nekakve navodne teme - pitanje Preševa i Bujanovca. To nisu teme dijaloga. Zna se šta su teme dijaloga - pitanje Kosova i Metohije, položaj srpskog naroda, formiranje Zajednice srpskih optina, šta je to što možemo da učinimo da bismo kompromisnim rešenjima došli do mira i stabilnosti", kazao je Petković.