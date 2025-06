- U 20 sati i 22 minuta do 20 sati i 44 minuta i 34 sekunde razmenjeno je 12 poruka. Pročitaću vam koliko me vole ti kriminalci. Kaže, 'vidim krenuli smo i sa kontraemisijama za ljude koji imaju mozak, pa ti i ti objasne tu profil Žvalovog u 3 minuta. Rekao sam tom i tomu, da kaže da nema nijedan dokaz protiv uhapšenih, a tad su uhapšeni, znate već ko, kompletan deo kavačkog klana ovde, najokoreliji kriminalci koji su sekli na komade ljude itd. Pa je rečeno u toj i toj emisiji na toj televiziji. Rekao je da vlast ima problem jer dokaza nema. A krenućemo ovih dana u dnevnoj štampi da dajemo izjave. Počeli su da pljuju Žvalovog ljudi i ne mogu više ni da ga gledaju, ni da ga slušaju. Tražićemo vakcine protiv njega, jer je to bilo valjda i vreme kovida. Odmaraj prijatelju pa se čujemo, pa pozdrav - rekao je Vučić i nastavio:

- Tražim od tužilaštva za organizovani kriminal da me obavesti da li je preduzelo radnje, ne mene, javnost u Srbiji, da li je preduzelo radnje protiv lica koja očigledno sarađuju sa kriminalnim klanovima i narkokartelima u ovoj zemlji i preko određenih medija serviraju laži građanima Srbije kako bi uticali na javno mnjenje, donošenje političkih odluka i promenu kursa naše zemlje. Šta su uradili po tom pitanju i zašto su ovu informaciju krili već godinama? Imam pouzdane podatke da ova Skaj prepiska sa ovim sadržajem stoji u tužilaštvu za organizovani kriminal više godina, a takođe tek onda ću da ih pitam da li su i zašto su glavni blokaderi u tužilaštvu oni koji su kompromitovali mere i koji su uzimali od dela klijenata, svojih prijatelja, pare, da ih upozore na mere koje država sprovodi i za to su propisane veoma visoke kazne i zatvora. Pa ćemo da počnemo od ovoga pa da čujemo sve do kraja kako se to zbiva. Dakle, tražimo da čujemo koja su ovo imena, koja su ovo lica preko kojih su kriminalci, pre svega Radoje Zvicer, kao zamenik lidera najvećeg narkokartela u Evropi i svetu, a glavni lider, uskoro će se saznati ko je, iako čini mi se da svi to znaju, ko je glavni lider svih narkokartela na Balkanu, u Evropi i u svetu. Dakle, a ovaj što je glavni operativni lider, Radoje Zvicer, dakle, samo tražim da se vidi kome je naređivao, na koga su imali uticaj, na koga iz medija, da se ispita to i da se propisano kazne oni koji su u tome učestvovali. Ili da mi kažu da sam ovo izmislio. Možda mi pokažu da sam ja ovo slagao. A onda ću ih suočiti sa dokazima iz Europola, iz Liona. Jer ovo nije rekla-kazala oko nečeg drugog. Može da se proveri da li su baš to što su oni rekli ovde u tim emisijama ili nisu. Jesu li ta lica baš to sprovela u delu ili nisu. Ovo je lako proverljivo. I to je da vidite ljudi samo kako se organizuje obojena revolucija. Da se niko ne pravi naivan. I otkrivaću svakoga dana različite stvari šta su sve ovoj zemlji radili. Dok smo se mi bavili svojim poslom, dok smo mi radili, podizali zemlju. I odmah da vam kažem: nikada neću dozvoliti radnicima, lenčugama, kriminalcima, narkokartelima i svima ostalima da unište Srbiju.