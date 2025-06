Đilasova zamenica Marinika Tepić iznela je najmonstruozniju laž do sada i dokazala se kao „čovek za prljave poslove“ opozicije, uvek za trenutke kad je toj političkoj opciji potreban fitilj da zapali mase i stvori haos u državi da bi u tom haosu opozicija ustala iz blata u kom se odavno valja! Tepićeva je, uz pompezno pominjanje francuske policije i velike zaplene droge na Tahitiju, u novu fabrikovanu aferu, po oprobanom receptu, uplela predsednika Srbije Aleksandra Vučića i članove njegove porodice!

Sve to dovodi do polarizacije društva i prebacivanja fokusa na njihov narativ, koji se ponavlja u narednom periodu. Do sledeće izmišljene afere.