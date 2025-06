Jedno vreme je radio kao šumar i metalostrugar, a kasnije je bio Titov pratilac u lovu i nadzornik njegovih lovišta. Kao milicajac u Antidiverzantskom vodu brinuo se za dedinu bezbednost sve do njegove smrti, 4. maja 1980. godine. Poslovnu karijeru nastavio je kao ugostitelj u Beogradu u kome je držao restoran "Čuburska lipa" i restoran "Tito".

Joška Broz je bio narodni poslanik. On je bio predsednik Komunističke partije, a do smrti je bio predsednik udruženja građana "Josip Broz Tito" koje je osnovao 2005. godine.

- Zašto su ta dva nespojiva? Niko nije branio crkvu, a te zloglase pričaju pojedinci koji su hteli da se pokažu pa su maltretirali ljude koji idu u crkvu. Bio sam prisutan na jednoj slavi gde je policajac ušao i ugasio sveću. S obzirom na to da sam tada bio u službi, okrenuo sam njegovog načelnika i pitao da li ga je on poslao, nakon što je rekao nema pojma o tome, taj policajac je odmah završio svoju karijeru - započeo je Broz.

- Država je branila mešanje crkve u posao države, ali ljudi su imali slobodno opredeljenje. U telefonu imam dedine reči gde je lepo rekao 'Ja sam ateista, ali moja majka je bila vernik i išla je redovno u crkvu'. Trebalo bi i da napomenem da sam ja kršten u ruskoj crkvi u Beogradu, posle smrti Tita. Imao sam dosta prijatelja, kumstva, te su tražili da im krstim decu, a to ne možete činiti ako niste član crkve. Ja sam ateista, ali sam kršten, i to sam uradio zbog kumstva jer cenim to.