Laži o Skaj aplikaciji

"Prezirem svakog narko dilera, sve najgore mislim o tim ljudima. Uvek sam sve najgore govorio o njima. Nikad nisam imao Skaj aplikaciju, kao ni niko iz moje porodice. Ako to nije istina, molim Tužilaštvo da to saopšti i ja više nisam predsednik".

"On je jurio moje dete u nekom klubu, ne znam gde, zajedno sa drugim svojim kolegama. Toliko smo u dobrim odnosima. Vidite, nikada vam čak ovo ne bih ni rekao. Vidite s kakvim budalama mi imamo posla, sa kakvim probisvetom političkim. Ja tog čoveka nikad u životu nisam ni čuo, ni video, niti bilo što drugo. I molim tužilaštvo da to pokrene. Znači četiri godine stoji predmet? Dajte, molim vas, to pokrenite", rekao je Vučić. On je dodao da je Korać svojevremeno bio "jedan od svakako najistaknutijih promotera te politike".