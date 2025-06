"Nema dileme da je opozicioni blok angažovao sve svoje snage i mobilisao sve svoje kapacitete da učestvuje punim jedrima u tim lokalnim izborima. U Kosjeriću je formirana jedinstvena lista koju su studenti podržali, kao i sve one javne ličnosti koje podržavaju taj blokadarski talas. Ne vidim razloga da se već sada distanciraju od tih rezultata izbora, verovatno da nemaju procene da će baš najsjajnije proći, a najavljivali su tu potpuni preokret", ocenila je Đurđević Stamenkovski.

"Naneta je ogromna šteta, ekonomski su nas mrcvarili. Šest meseci zaustavljanja privrednog rasta, dotoka investicija, rušenja i podrivanja svega onoga što je do sada zidano i građano. Vraćanje nekoliko koraka unazad će i te kako uticati. Tokom narednih godinu dana planirane su velike investicije, velika ulaganja. Nažalost, ovo sve je dosta promenilo dinamiku svega toga, ali bez obzira na to mi smo uspeli da se konsolidujemo i ako ništa drugo ovo sve zahteva od nas daleko, daleko veći rad i trud da bismo mogli da onu štetu koju je taj blokaderski talas naneo nekako anuliramo", kazala je Đurđević Stamenkovski.

"Povećanje minimalne zarade u ovoj godini, ako sve to saberemo je kumulativno 37 odsto više nego što je to bio slučaj u prethodnoj godini i to jeste osetno povećanje koje je vrlo značajno. Ovo povećanje minimalne zarade zapravo će najviše koristiti onima koji najmanje prihoduju, a uvek su najviše zahvalni i najviše rade i trude se i ovo povećanje je zaista dokaz da ćemo se boriti za bolje uslove rada", rekla je Đurđević Stamenkovski za TV Prva.