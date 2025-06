Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je sinoć optužbe poslanice SSP Marinike Tepić da je imao veze sa narkodilerom Filipom Koraćem i istakao da nikada u životu nije video drogu, da prezire svakog narkodilera, kao i da nikada ni on, ni neko iz njegove porodice, nije imao ni koristio Skaj aplikaciju.

Vučić je, obraćajući se građanima iz Predsedništva, zamolio Tužilaštvo za organizovani kriminal da saopšti, ako je sve to što je rekao laž, i istakao da u tom slučaju više neće biti predsednik.

On je naveo da su sve laži koje je izrekla Marinika Tepić na njegov i na račun njegove porodice deo plana obojene revolucije , po kome svako ima pravo da kaže i slaže šta želi ako je u cilju ostvarenja ličnih interesa.

- Poštovani građani, predstavnici blokadera, političke opozicije saopštili su da sam kao veliki saradnik Filipa Koraća dilovao drogu zajedno sa njim i kako sam pripadnik tog narkokartela. Želim da vas obavestim o sledećim činjenicama - 1. juna 2017. uhapšena je ekipa, koliko sam razumeo, a nisam do danas bio baš sasvim siguran da budem iskren da pripada tom klanu škaljarskom, uhapšena je ekipa od deset lica u restoranu Durmitor u Novom Beogradu zbog napada na mog sina, tada 19-godišnjeg Danila Vučića - rekao je Vučić.

Napomenuo je da ta činjenica ukazuje da je on najverovatnije, ako je istina ono što opozicija priča radio protiv svog deteta.

- Pa verovatno sam ja tada radio sa njima protiv svog deteta, pošto ne volim svog sina, pa sam verovatno želeo da učinim nešto svom detetu, pa sam tako sarađivao sa njima. Toliko o ljudima koji su bili u stanju to da izmisle - ukazao je Vučić.

Na paketima droge predsednik Kolumbije

On je dodao da je Tepić u svom izlaganju pokazala pakete droge na kojima je kako je tvrdila lik predsednika Srbije i istakao da je na toj fotografiji zapravo predsednik Kolumbije Gustavo Petro.

Kao dokaz da to nije tako predsednik je pokazao originalnu fotografiju koja se nazire ispod celofana u kojima su zamotani paketi droge.

- Reč je o kolumbijskom predsedniku, a kako Marinika Tepić kaže, uvek oni koji diluju drogu, hoće da ostave svoj trag na tome. Ja ne verujem da je htela predsednika Kolumbije, inače časnog čoveka, da optuži da je diler droge. To joj je izletelo iz usta. Ne verujem da će nas izložiti toj vrsti pošasti, toj vrsti problema sa jednom zemljom u svetu s kojom želimo da razgovaramo o prijateljskim odnosima, da ih molimo i da povuku priznanje Kosova - istakao je Vučić.

On je ponovio da na fotografijama koje je Tepić pokazala nije on i da u Srbiji očigledno nije važno koliko će puta neko nešto da slaže, jer to već sutra više neće biti tema.