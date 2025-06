- To je dobra dinamika uzajamnih poseta i razgovora, zato što je to najbolji način da pratimo napredak u našim reformskim aktivnostima, koje treba konačno da dovedu do toga da otvorimo Klaster tri. Mi se nadamo i želja nam je i ambicija do kraja jula, ako ne tada, onda septembar ili oktobar. Ali ono što mi ciljamo, naš ciljani datum jeste kraj jula i radimo na tome - kazala je Brnabić, a Novosti prenose pisanje Tanjuga.