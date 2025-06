- Tužilaštvo mora da reaguje na ovakve očigledne neistine, ne mi analitičari ili novinari. Predsednik Vučić i predsednik Kolumbije ne liče, ona ovo nije slučajno uradila, njoj nisu mogli da liče. Svi su imali priliku da vide da nemaju veze sa vezom. To je posao tužilaštva. Rekla je da će svaki dan na društvenoj mreži "X" emitovati ovakve optužbe, ne znam šta je emitovala, ali je očigledno da tužilaštvo nije stiglo da isprati šta se dogodilo i da je pita zbog čega je to izgovorila - kaže Vujičić i dodaje:

- To je ta mreža, vrlo dobro organizovana, vođena, finansirana i isplanirana. Marinika je deo te mreže koja ima zadatak, ne samo da sruši vlast u Srbiji, nego prvo da potpuno obesmisli sve institucije države Srbije. Ono što se zove odbrambeni mehanizam države, a to su institucije države, treba potpuno obesmisliti od predsednika države, jer ja predsednika države nikad ne razmatram i ne gledam personalno. Dakle, on je neko ko predstavlja Republiku Srbiju. Ako vi iznosite ove najgnusnije laži prema predsedniku države, vi praktično napadate na državu. Sad treba naći jedan suptilni balans. Naš predsednik nije suveren, nije apsolutni monarh kome ne sme niko ništa da kaže. Ali, postoje optužbe koje njega kriminalizuju, njega i narod na čijem je on čelu - kaže Kajtez i dodaje: