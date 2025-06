- Povukli su se, niko ništa nije smeo da kaže. I onda ste videli glas. Oni su računali na strah. Računali su na to da su oni fašističke falange, da su organizovani, da ih uvek ima 100, 150, 200, koliko god. Uvek, najmanje 10 na jednog ili 20 na jednog, da imaju bajkere, da imaju lažne veterane. Uvek su na to računali da su oni mnogo opasni. Pravi, pravi fašizam. Pravi fašizam. I da će svi ostali ljudi u stvari reći: Da se pomerim ja. Da ćutim ja. Dakle, ako se ja suprotstavim, oni će da me biju, oni će me tretirati. Kao tebi, Vlado, oni će moju porodicu da targetiraju. Oni će da mi lupaju, da mi crtaju krvave šake po kući. Na to su oni računali. I uče sam to, to mi je bilo jezivo. Taj čovek je rekao: Šta vam je, deco, ovo trebalo? Trebalo. Stali ste u odbranu. Stali ste u odbranu Srbije. U odbranu svih ljudi u Srbiji, bez obzira šta misle, bez obzira ko su. U odbranu vladavine prava, zakona, Ustava Srbije, ljudskih prava. Zato što niko nema pravo vama da kaže: Vi ne možete ući na vaše fakultete. Niko nema pravo da vam kaže: Ti možeš da sediš u kafiću, ti ne možeš da sediš u kafiću. To je nacizam. I super si mu ti rekao: Ništa mi ne treba. Ništa mi ne treba, evo, borićemo se. Svaka vam čast. Cela Srbija uz vas. Cela Srbija uz vas.