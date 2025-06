- Potencijal Srbije počinje da se pokazuje. To nije nešto što nije postojalo — samo nije moglo da izađe na videlo. U novoj realnosti, to se menja. Možda vam se ne sviđa način na koji mi to radimo, ali uveravam vas — da Donald Tramp nije bio predsednik, sledeći bi radio isto. Preispitivao bi odnose s Kinom. Preispitivao bi odnose s Evropom. Možda na učtiviji način — ali mi, Amerikanci u Teksasu, to razumemo. I to je važnije nego što svet misli - rekao je Džordž Fridman, osnivač i predsednik organizacije „Global futures”.