-On je bio na kafi sa drugarima i da je neko ušao u kafić da popije vodu, ušao u toalet i počeo da poziva da su tu ćaci. Oni su sprečili Miloša da ode. Mora da se otkriju napadači. Ako preko ovoga pređemo, onda znači da svako svakog može da linčuje. Nije pitanje ko je koga napao, već da se ovakve stvari ne mogu tolerisati. Moramo stvari da nazovemo pravim imenom, nama su oteli institucije od građana i države. Imali ste otimanje prosvete, visoko školstva, imate uzurpaciju pravosudnog sistema. Mogao bih da idem i dalje po dubini. To je za mene jedino racionalno objašnjenje i za građane koji mene bezbrohj puta pitaju zašto država ovo toleriše. Ljudi hoće da vide da država funkcioniše. Sankcija je drugi deo pravne norme. Ako nema sankcije i pravnog sistema mi živimo u anarhiji. Oni sve vreme pokušavaju da urade taj proces. Završava se po pravilu, a to je istorijski dokazano, sa ogoljenim nasiljem. I to smo videli sinoć u studenjaku. Ono što me užasava kada gledam te snimke, jeste oduševljenje blokaderske rulje kada su ti studenti napadani i gađani, ona svetina koja hoće da viid da se prolije krv. Tobože želja za pravdom- zaključio je predsednik SNS.