"Sa druge strane, želim da poručim svima da je bezuspešno vršiti pritisak na policiju da ne radi svoj posao jer, znate kako, mi moramo imati isti aršin prema svima. Ako se traži od policije da reaguje kada je neko drugi napadnut, zašto sada protestuje kada neko napada svoje političke neistomišljenike kao što je to noćas bio slučaj. To u Srbiji ne sme da se događa i zato želim da poručim svima da to što vršite pritisak govori o vama. Taj pritisak neće uspeti i zato vam preporučujem da se time ne bavite. To nimalo neće uticati na policiju da radi svoj deo posla. I još jednom želim da kažem da je dalje istraga u toku".