Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Zaječaru i Kosjeriću počela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 8. juna , do kada je zabranjeno predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima, kao i iznošenje procene rezultata izbora i uticanje na volju birača.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 sati.

Napominje se da birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obavesti on ili preko lica koje sam odredi Gradsku izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja (počev od 5. juna 2025. godine), a najkasnije do 11.00 časova na dan glasanja (8.juna 2025. godine), odnosno birački odbor na dan glasanja (8. juna 2025. godine), najkasnije do 11.00 časova.