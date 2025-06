- Ovo bi bila peta lična greška u košarci, kada bismo to definisali. Morate da idete na klupu. Potpuno lupetanje. Pa se jadna vadi, pričom o Skaju. Kad je sve izgubila otišla je da se zaduži, pa i tu doživela katastrofu. To je za novi nastavak „Bele lađe“. Ja razumem Aleksandra kad kaže da to nije smešno, ali to je glupavo, tragično i komično na kraju. Ali i to što rade je deo kontinuiranog programa. Sećate se priče o Jovanjici i mnogih drugih laži. Opet Andrej, opet Aleksandar - rekao je Vučević i dodao da kad je dokazano da nisu bili u kontaktu, ista ta tema je sklonjena sa dnevnog reda.