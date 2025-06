CRTA ponovo obmanjuje javnost i pokazuje zabrinjavajuću praksu plasiranja netačnih i neproverenih informacija. Nakon što su ranije grubo lagali, sada nastavljaju sa sličnim manipulacijama u vezi sa podacima o Zaječaru i Kosjeriću. Ono što je posebno alarmantno jeste to što čak i sami priznaju da nisu sigurni u istinitost onoga što objavljuju.

"Cifre koje se spominju za glas su otišle vrtoglavo gore, čak se u jednom trenutku pominjalo da se za 15 glasova dobije traktor u Kosjeriću, čak i da je to neistina, to su neverovatne pare u pitanju", rekao je on.