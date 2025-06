Drid je zbog čitave situacije pozvao policiju koja je, uz pomoć interventne jedinice pokušala da oslobodi ulaze na fakultet, ali im blokaderi i demonstranti to nisu dozvoljavali. Bili su toliko agresivni da je došlo do sukoba policije i demonstranata i blokadera a u svom tom metežu nekoliko ljudi je bilo povređeno.

- Tu sam dobio najviše udaraca, zato što su preko njih skakali i udarali me. Peške su me odneli do stanice policije koja je na nekih 500 metara od fakulteta. Opozicini aktivisti su me pratili, snimali su me, dovikivali su mi da treba da umrem, šteta što nisam umro, vrlo agresivno - prepričao je Drid.