Pripreme za EXPO

- Ove sastanke iskoristićemo kako bismo se na pravi način pripremili, ali takođe i pripremili učesnike. Evo vi danas imate stotine radnika, tamo, hiljade radnika, da budem precizniji. Dakle, stotine nekih mašina. Ubrzano radimo i mi ćemo na vreme biti spremni. Inače, znate i sami da smo rekli da ćemo 1. decembra 2026. godine predati ključeve Ekspo učesnicima. Dakle, da se oni pripreme, da pripreme svoje paviljone itd. Malo ćemo biti brži od toga. Angažovali smo celu, dakle sve što ima od građevinske industrije u Srbiji, radi tamo, rade radnici, rade vredno. U roku od tri i po godine moramo da završimo nešto što je potpuno novo, potpuno drugačije i to će biti samo po sebi već ogroman uspeh naše građevinske industrije i naše privrede u celini. Dakle, potpuno smo spremni, ali ono što mi posebno važno, nije Ekspo samo Beograd. Ekspo nam je cela Srbija, o tome je predsednik Vučić govorio pre par dana. Hoću da građani Srbije znaju u sklopu priprema za taj najveći događaj. Mi ćemo već sada na Vidovdan, dakle 28. juna, imati otvaranje i 20 km novog auto-puta od Pakovraća do Požege. Imaćemo do kraja godine otvaranje 25 km Dunavske magistrale, od Požarevca pa skroz tamo ka Golupcu. Imaćemo recimo 14 km otvaranje Moravskog koridora do kraja godine, od Vrbe do Vrnjačke banje. Predsednik Vučić je najavio otvaranje samo u narednih par meseci pet novih fabrika u Srbiji. Najavili smo i vanredno povećanje minimalca. To su sve stvari koje su uvezane za Ekspo - rekao je Mali.