Ristovski ne izbegava ni osvrte na političku situaciju u zemlji, odgovarajući na pitanja bez dlake na jeziku, ali promišljeno i direktno, kako to od njega i očekujemo.

- "Saligia" će imati svetsku premijeru na nekom od festivala do kraja godine. To je jedan pravi, autorski film, sa sjajnim vizuelnim identitetom koji je redak u našoj kinematografiji, pa smo zato i vrlo izbirljivi i oprezni koji festival da odaberemo za svetsku premijeru. Svakako ćemo ga prikazati u dogledno vreme i komisiji za predstavnika srpskog filma za Oskara, jer mislimo da ovakav film ima ozbiljne šanse u toj konkurenciji.

- Mislim da su sve priče o tom filmu i našem učešću u Kanu već ispričane. To je bio veliki, rekao bih, istorijski uspeh. Ta Zlatna palma i dan-danas sija i osvetljava srpsku kinematografiju posebnim sjajem.

- Prvo moram reći da je to u tom trenutku bio ogroman uspeh. Taj Kan 1999. bio je u znaku završetka jednog milenijuma i početka drugog. U to vreme se vodio ovaj naš nesrećni balkanski rat. Moje lično raspoloženje se kretalo u amplitudi od euforije što je jedan srpski film u zvaničnoj konkurenciji programa "Nedelja kritike" do velike, kosmičke tuge, jer NATO bombarduje Srbiju i moj narod. Istina je da se mali broj autora i filmova našao u Kanu uopšte, a naročito poslednjih godina.