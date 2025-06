"U odbrani Beograda, pola sastava žandarmerije poginulo je u Prvom svetskom ratu. Čak je na Solunskom frontu bilo 300 pripadnika žandarmerije. Da dođemo do ovih aktuelnih vremena i do više stotina naših policajaca koji su poginuli, izgubili svoje živote u odbrani zemlje od NATO agresije 1999. godine, raznih terorističkih, separatističkih, ekstremističkih akcija koje su bile usmerene protiv policije i to je nešto što nameće nama obavezu da se uvek setimo svih tih žrtava i ministarstvo ima i policija ima jednu dobru tradiciju a to je da pomažu i zapošljavaju članove porodica poginulih policajaca ili teško ranjenih koji su ostali invalidi", istakao je Dačić.