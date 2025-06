Foto: screenshot Video Plus, Screenshot RTS

Obraćanje Dačića

- Iste službe su dostavile podatke i Dačiću i meni, on je pročitao sve. Policajac je teško biti, uvek svi sve traže i oćekuju od vas smatrajući da su to platili, zaslužili, a priznanje gotovo niko nikada ne dobija. Sve što uradite je podrazumevajuće i očekivano. Zadatak policije je čuvanje reda, ponosan sam na činjenicu što imamo i manje femicida, silovanja i manje kriminaliteta. Ono što dobar deo ljudi u Srbiiji oseća to je nedostatak ili neravnomerno raspoređena pravda. Kada se nađemo u bujičnoj reci, u visokoj zgradi gde je izbio požar, kad nam bilo ko ukrade torbicu, automobil, kada nas bilo ko fizički napadne, prva reč koju građanin izgovara je "policija", a da li smo se zapitali koliko građana stvarno kaže "hvala" tim ljudima.