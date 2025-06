O poslanici Ivani Rokvić

- Najamnje spoznaje imam o tome, osim onoga štoi sam video u nekim vestima. Dovoljno je skandalozno po sebi što mislite da možete da nosite nož i da vitlate time pred mladim ljudima ali to govori o stanju svesti koje postoji kod nekih. Mislim da to ljudi vide.

O pravdi

- Kako ćete da objasnite bilo kome, da neko napadne vašu kuću, vi štitite vašu kuću, neko je gađa jajima, uzvikuje bog za šta, izađete, odbranite kuću, zbog toga dobijete tešku optužnicu, u pritvoru provedete pet meseci. Istovremeno, studenti koji su krivi samo zato što su bili u kafiću, valjda nisu pili nešto što je propisano. I onda su krenuli da ih linčuju, to je mngo gore od prebijanja. Nije tu pitanje stepena povreda, gore od povrede u Nišu Danijele Krstić, ono što su radili Jerkanu, to je zločin bez presedana, to je najstrašniji linč i ništa nije smešno. Sve su to radili i svi su videli i znali o čemu je reč i niko nije rekao izvinite, nijedan rektor nijedan dekan, strašno je ovo što se dogodilo. Sve je kod nas pervezno, inverzno, sve su obrnuli naopačke.