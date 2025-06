Na pitanje novinara u Palati Srbije, na svečanoj akademiji povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije, da prokomenteriše to što je je Rokvićeva cepala nožem transparent "Bolje Ćaci, nego naci", Vučić je rekao da je dovoljno skandalozno po sebi kada neko misli da može da nosi nož, što govori o bahatosti i aroganciji.

"I da tuđe banere ili ne znam šta cepate i da tim nožem vitlate pred nekim mladim ljudima i da to radi narodni poslanik, ali to govori o stanju svesti koja postoji kod nekih ljudi, o nivou bahatosti, arogancije, koji god težak reći da upotrebim, ali mislim da to na kraju krajeva ljudi vide", rekao je Vučić.