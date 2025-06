- Jedan od napadača je sve priznao i izrečena mu je solidna kazna, a najveća vrednost je to što je on sve priznao - rekao je Šešelj i dodao:

- Problem je u tome što sedam meseci niko nije bio gonjen zbog takvih stvari, a sad odjednom okrećemo novi list. Ne sme ni to naglo da se radi. Oni koji su tukli Pavlovića treba da dobiju dve do tri godine zatvora, ali treba to da važi za sve koji to čine.