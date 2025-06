Profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Valentina Arsić Arsenijević izjavila je danas da ne očekuje da će doći do pomaka nakon današnjeg četvrtog po redu sastanka premijera Srbije Đure Macuta i rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića, zato što Đokić radi ono što mu je apsolutno zabranjeno da radi, a to je obustava rada na Univerzitetu u Beogradu.

Na pitanje da li je odbijanje da se odredi broj budžetskih mesta uslovljavanje Univerziteta, kako je to izjavio rektor Vladan Đokić , ili pokušaj da se spasi akademska godina, Arsić Arsenijević je rekla da bi psihijatri najbolje mogli da daju odgovor na ovo pitanje, s obzirom na to da osoba koja je obustavila rad na svom Univerzitetu od države traži da upiše novu generaciju, odnosno da nova generacija bude taoc ove situacije.

Odgovarajući na pitanje da li su posledice gubitka jedne godine iste za profesore i za studente, Arsić Arsenijević je poručila da se ona duboko nada da neće doći do gubitka godine, i da će i oni fakulteti koji do sada nisu obezbedili nadoknadu nastave za svoje studente kao što je Medicinski fakultet u Beogradu, biti dovoljnoh zdravog razuma da to urade.